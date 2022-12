TAP campeã das queixas dos consumidores

Rita Rodrigues, desta associação de defesa do consumidor, diz à Antena1 que as queixas dispararam, sobretudo devido a falhas na realização de viagens de avião.



A responsável da DECO Proteste refere que as queixas contra companhias aéreas aumentaram 117 por cento em 2023, com a TAP no topo da lista.