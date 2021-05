TAP confirma possíveis estupefacientes num avião de carga a partir da Venezuela

Num comunicado às redações, a "TAP confirma que o voo exclusivamente cargueiro Caracas – Lisboa de 5 de maio".

De acordo com o comunicado da transportadora, o voo - um A330neo - "foi cancelado, estando as autoridades locais a conduzir as investigações relativas a produtos de eventual natureza estupefaciente, que terão sido encontrados no porão de carga, numa ação de controle de segurança obrigatória da aviação civil da responsabilidade da Guarda Nacional Bolivariana"."Os três tripulantes deste voo cargueiro encontram-se no hotel e a TAP está a prestar toda a colaboração e informações às autoridades locais", pode ler-se.