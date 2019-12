TAP. Discussão sobre estatuto de desgaste rápido para tripulantes de cabine tem "resultados nulos"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O novo presidente do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) defende que os tripulantes de cabine devem ter o estatuto de profissão de desgaste rápido. Henrique Louro Martins, em entrevista à agência Lusa, admite que é uma discussão com uma década e "resultados nulos".