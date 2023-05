TAP. Intervenção do Estado não foi "nenhuma opção ideológica", afirma Frasquilho

Tiago Petinga - Lusa

O antigo "chairman" da TAP Miguel Frasquilho defendeu esta tarde que a intervenção do Estado na companhia em 2020 "não se tratou de nenhuma opção ideológica", mas sim "uma premente necessidade" face à recusa de auxílio dos privados.