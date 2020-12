TAP. Pilotos temem a extinção da empresa

”, lê-se num memorando do SPAC, enviado aos grupos parlamentares.





Em junho, a Comissão Europeia aprovou um auxílio de emergência à TAP, em conformidade com as orientações de resgate e reestruturação (R&R), partindo da classificação da companhia como empresa em dificuldade.





Estas orientações, conforme explicou a estrutura sindical, só permitem que o Estado conceda auxílios se as empresas tomarem medidas para resolver “as causas das suas necessidades”.





O plano de reestruturação da TAP tem que ser apresentado à Comissão Europeia até 10 de dezembro, sendo uma exigência da Comissão Europeia pela concessão de um empréstimo do Estado de até 1.200 milhões de euros, para fazer face às dificuldades da companhia, decorrentes do impacto da pandemia de covid-19 no setor da aviação.





Pilotos discutem ações





O sindicato dos pilotos realiza esta segunda-feira uma assembleia extraordinária, à distância, a pedidos de associados, para prestar informações sobre as ações a desenvolver no âmbito do Plano de Reestruturação da TAP.





A convocatória enviada pelo presidente da mesa de assembleia do SPAC refere que "a assembleia de empresa dos pilotos da TAP Portugal" realizar-se-á em 7 de dezembro, "exclusivamente através de meios telemáticos", dada a situação atual provocada pela covid-19.





A "sessão extraordinária", "por requerimento de associados", conta com um ponto único: "Pedido de informação e esclarecimentos à direção do SPAC sobre atuais desenvolvimentos decorrentes do plano de reestruturação da TAP, ações em curso, estratégia desenvolvida e as ações previstas desenvolver pela direção do SPAC".





c/Lusa