TAP. Plano de reestruturação enviado para Bruxelas prevê 970 milhões de euros de ajuda em 2021

O Governo entregou à Comissão Europeia (CE) a proposta inicial do plano de reestruturação da TAP, que prevê para o próximo ano um auxílio do Estado de 970 milhões de euros, anunciou o executivo.