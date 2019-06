TAP regista prejuízos mas paga prémios apetecíveis

A informação foi avançada pela agência Lusa que teve acesso ao documento em que constam estes números.



Paulo Duarte, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, tem conhecimento da situação, mas não tem confirmação oficial, como revelou à jornalista da Antena 1, Ana Jordão.



Paulo Duarte, do SITAVA, a alertar para o mal-estar e descontentamento que esta distribuição de prémios está a provocar.



A TAP, em 2018, registou um prejuízo de 118 milhões de euros.



Paulo Duarte, estranha que haja assim tanto dinheiro para prémios.



A Antena 1 contactou a TAP. André Serpa Soares, do gabinete de comunicação da empresa disse que a mesma não comenta os critérios de atribuição de prémios.