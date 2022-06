TAP. Sindicatos e Administração analisam presente e futuro da empresa

Os nove sindicatos representativos dos trabalhadores da TAP que pediram, no final de maio, reuniões urgentes com a administração, reúnem-se esta sexta-feira, em conjunto, com a administração da companhia aérea, depois de terem reunido na quinta-feira com o ministro da tutela Pedro Nuno Santos.