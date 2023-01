TAP: Tripulantes avançam com greve entre 25 e 31 de janeiro

Jacky Naegelen - Reuters

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) vai avançar com um pré-aviso de greve ao trabalho na TAP por sete dias, entre 25 e 31 de janeiro. Em causa estão as negociações para o novo acordo de empresa.