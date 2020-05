TAP vai ajustar planos de voo e adicionar novas rotas

Foto: Marina de Castro - Antena 1

Ajustes nas rotas e partidas de todos os aeroportos nacionais. É este o compromisso assumido pela administração da TAP, em comunicado, para responder às criticas dos autarcas do norte, dos responsáveis pelo turismo, do líder da oposição e do primeiro-ministro ao plano de voos para os próximos dois meses, concentrados no aeroporto de Lisboa.