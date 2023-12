O regulador para o setor da energia alegou que o aumento está em linha com a inflação prevista para o próximo ano.

Este valor é aplicado para os consumidores domésticos que estão no mercado regulado, o que corresponde a 6,3% do consumo total, afetando pouco mais de 900 mil famílias.



Os aumentos podem variar entre um e três euros. A maior parte das casas portuguesas estão no mercado liberalizado, e, por isso, os aumentos dependem das propostas comerciais das empresas de eletricidade.