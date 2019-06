Tartaruga gigante dá à costa na Meia Praia, em Lagos

É o quarto exemplar da espécie que dá a costa mas o primeiro que consegue sobreviver.



A tartaruga já está a ser tratada com todo o cuidado, no Parque Aquático Zoomarine, na Guia, até porque apresenta algumas feridas, devido ao contacto com os cabos de transporte.



Os biólogos e veterinários estão a administrar-lhe medicamentos para humanos para evitar infecções e uma possível pneumonia.



Espera-se uma boa recuperação, mas que será sempre lenta e imprevisível, até por ser nesse caso a primeira da espécie a consegui-lo.