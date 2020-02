Taxa de abandono escolar em Portugal em mínimos históricos

O Ministério da Educação fala de um mínimo histórico, próximo da meta fixada pela União Europeia para o final deste ano.Os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística indicam a percentagem de jovens entre os 18 e os 24 anos que não completaram os 12 anos de escolaridade.O diretor geral do programa EPIS - Empresários pela Inclusão -, Diogo Simões Pereira, explica que este dado reflete a aposta no sucesso escolar.A taxa de abandono escolar precoce é considerada pela Comissão Europeia como um dos principais indicadores do desempenho dos sistemas educativos.Há duas décadas, quando começou a ser apurado este indicador de abandono escolar precoce, Portugal registava valores próximos dos 50% que ultrapassavam em cerca de 30% o valor da média europeia.





Diogo Simões Pereira falou com a jornalista Augusta Henriques sobre os números agora divulgados.