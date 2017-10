Taxa de desemprego desce para 8,6% em setembro

RTP30 Out, 2017, 11:12 / atualizado em 30 Out, 2017, 11:31 | País

A estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística de setembro prevê que haja em Portugal 442 mil desempregados, o equivalente a uma taxa de desemprego de 8,6 por cento. Estes dados indicam ainda que a população empregada é de 4.716,7 mil pessoas.



Apesar da descida do desemprego, estes números indicam que o desemprego jovem aumentou em setembro em relação ao mês anterior, tendo ficado nos 25,7 por cento.

Agosto revisto em baixa

Na publicação enviada à comunicação social, o INE apresenta também os números finais referentes à taxa de desemprego em agosto. O instituto indica agora que a taxa de desemprego ficou nos 8,8 por cento em agosto, um valor que se encontra uma décima abaixo da estimativa rápida revelada há um mês.



Este valor representa uma redução de um ponto percentual face à taxa de desemprego registada no mês de julho e é o mais baixo desde novembro de 2008 (8,9 por cento).



No entanto, a taxa de desemprego jovem de agosto (24,8 por cento) é superior à verificada em julho (23,2 por cento).