Taxa de incidência da gripe subiu e a mortalidade nos idosos é mais alta

A taxa de incidência da gripe está a subir há 15 dias e a mortalidade entre os idosos foi, na semana passada, a mais alta deste inverno. A Diretora-Geral da Saúde justifica a situação com a existência de outros vírus e explica que as doenças crónicas também se agravam com as baixas temperaturas. Graça Freitas garante, no entanto, que os números são os normais para esta época do ano.