Taxa de sobrevivência no cancro pediátrico ronda os 80 por cento

Em Portugal surgem todos os anos cerca de 450 novos cancros em crianças. Os cancros pediátricos mais comuns são as leucemias e linfomas e os cancros do sistema nervoso central. A taxa de sobrevivência de um modo geral no cancro pediátrico é de 80 por cento.