Taxas por retenção de macas. "Não vai resolver os problemas que são a causa"

"Nós sabemos que este é um problema que existe há já muito tempo, é um problema que prejudica o apoio dos bombeiros às populações, que prejudica o socorro pré-hospitalar. Portanto, temos que estar solidários com esta preocupação. Acompanhamo-la porque percebemos que isto é um contrassenso", admitiu o responsável em entrevista à edição desta terça-feira do Bom Dia Portugal.



Questionado sobre o potencial efeito das taxas anunciadas pela Liga dos Bombeiros Portugueses, Xavier Barreto sustentou que a medida não constitui uma solução para o problema.



"Aliás, o próprio presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses o reconhece. Eu percebo a ideia. A ideia é claramente incentivar os hospitais a serem mais ágeis na libertação destas macas, mas a verdade é que não vai resolver os problemas que são a causa, que no fundo subjazem a este problema", enfatizou o presidente da Associação de Administradores Hospitalares.



"Há questões relacionadas com equipas, há muitas vezes insuficiência das equipas dos hospitais para conseguir fazer esta transferência de responsabilidade. Uma corporação, quando entrega um doente num serviço de urgência, tem que transferir esse doente para a equipa hospitalar e nem sempre a equipa está disponível para essa transferência de responsabilidade, particularmente em períodos de grande afluência, de grande procura, como tem acontecido nos últimos dias e muitas vezes existem até um problema de espaço para colocar o doente", enumerou.



Segundo Xavier Barreto, uma das opções pode passar por adiar a atividade programada, afetando meios às urgências.



