Táxis já circulam e avançam propostas de solução

Os ecologistas pretendem que sejam as câmaras municipais a definirem os contingentes.



Outra das medidas refere-se à formação dos motoristas, explica José Luís Ferreira, deputado de “Os Verdes”.



As tarifas também são uma preocupação para “Os Verdes” que querem valores iguais entre os táxis e as plataformas eletrónicas.



José Luís Ferreira, deputado de “Os Verdes”, ouvido pelo jornalista João Torgal.



Propostas que surgem depois de uma semana de protestos dos taxistas.

Socialistas propõem nova regulamentação

O Partido Socialista (PS) propõe a regulamentação do setor de transporte de veículos caracterizados e descaracterizados por parte das autarquias.



A proposta surge na sequência de uma carta enviada pelo setor do táxi ao PS, diz o vice-presidente da bancada parlamentar do PS, Carlos Pereira.





Autarca de Faro aplaude envolvimento das autarquias



O presidente da câmara de Faro aplaude as propostas que dão poder às autarquias.Rogério Bacalhau considera que o poder local é quem conhece melhor esta realidade.O autarca considera que é preciso regulamentar as plataformas eletrónicas para que haja igualdade no serviço de transporte de passageiros.