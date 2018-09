Taxistas mantêm protesto porque "a esperança é a última a morrer"

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Esta segunda-feira vai haver uma vigília em frente à residência oficial (provisória) do primeiro-ministro, no Terreiro do Paço. Florêncio Almeida, da Antral, afirma, todavia, que o dia não é decisivo. Diz que vão aguentar até conseguirem o que pretendem.





Em conjunto com a Antral, está a Federação Portuguesa do Táxi. Carlos Ramos, da FTP, diz que os táxis continuam assim parados até haver respostas e a vigília vai acontecer mais cedo do que estava previsto.





O protesto dos taxistas é contra a lei das plataformas eletrónicas de transporte.