Taxistas protestam dia 11 de setembro contra lei que regula Uber e Cabify

Foto: Pedro A. Pina - RTP

As associações representativas do sector estiveram reunidas esta quinta-feira na sequência do diploma promulgado pelo Presidente da República.



Para já é a Marcelo Rebelo de Sousa que vão pedir explicações, explica Florêncio Almeida, da ANTRAL (Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Veículos Ligeiros).



Marcelo Rebelo de Sousa promulgou no domingo o diploma que vai regulamentar o transporte de passageiros em viaturas descaracterizadas, depois das alterações feitas pelo Parlamento.



Mas para Florêncio Almeida da ANTRAL esta aprovação faz com que existam duas leis diferentes para o mesmo sector.