Taxistas voltam à rua em protesto pedestre

No próximo dia 15 de fevereiro a Antral e a Federação Portuguesa do Táxi (FPT) juntam-se em protesto e prometem sair dos carros.



Na origem desta marcha, está novamente a atividade de plataformas como a Uber e a Cabify.



O protesto vai decorrer entre o Parque Eduardo VII e a Procuradoria-Geral da República como explicou Carlos Ramos da FPT.



As associações que representam os taxistas esperam ser recebidas por Joana Marques Vidal no dia 15.



A decisão de partir para o protesto surge depois de uma reunião com o ministro da Administração Interna que os taxistas dizem que não teve resultados práticos.