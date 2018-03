TC defende instrução prévia em indícios de responsabilidade financeira nas auditorias

Foto: Google Maps- DR

De acordo com o presidente do Tribunal de Contas, Vítor Caldeira, a entidade vai apresentar na Assembleia da República uma proposta de alteração do regime de responsabilidade financeira, que define a forma como os titulares de cargos públicos podem ser responsabilizados por práticas de gestão incorretas.



Vítor Caldeira sublinha ainda que muitas vezes o Ministério Público não promove ações judiciais por considerar que os factos não são suficientemente precisos nem a culpa suficientemente provada nas auditorias.



O presidente explica o que falta na possibilidade de ação do Tribunal de Contas para que a lei do regime de responsabilidade financeira dos gestores públicos seja mais efetiva.