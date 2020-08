TC diz que quarentena nos Açores viola constituição mas sobrepõem-se à autonomia regional

Mas existe um outro problema. O constitucionalista diz estar preocupado porque a decisão do Tribunal Constitucional impõe limites à autonomia regional.O constitucionalista lembra ainda que no continente têm sido impostas medidas de confinamento obrigatório que não passam pelos tribunais e ninguém ainda as contestou.Questionado sobre que ação poderia o poder político central tomar (Governo ou PR), Bacelar Gouveia diz que esta é uma questão do Parlamento, que agora está de férias. O que faz falta em Portugal é um instrumento legislativo de emergência sanitária.Bacelar Gouveia lamenta que haja dois pesos e duas medidas, também porque em relação à Madeira nada acontece, nem quando obriga os cidadãos a usar máscara na rua.O constitucionalista diz que na prática a decisão do Tribunal Constitucional não tem consequências porque é tomada no âmbito de um processo que está encerrado. O que pode acontecer é que venha a fazer jurisprudência e repetir-se para casos semelhantes que cheguem a tribunal.