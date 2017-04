Partilhar o artigo Técnica inovadora permite a doentes em coma comunicar com o exterior Imprimir o artigo Técnica inovadora permite a doentes em coma comunicar com o exterior Enviar por email o artigo Técnica inovadora permite a doentes em coma comunicar com o exterior Aumentar a fonte do artigo Técnica inovadora permite a doentes em coma comunicar com o exterior Diminuir a fonte do artigo Técnica inovadora permite a doentes em coma comunicar com o exterior Ouvir o artigo Técnica inovadora permite a doentes em coma comunicar com o exterior