Técnico da Câmara do Porto propôs chumbar alteração de hotel para habitação na Arrábida

Lusa23 Ago, 2018, 16:16 | País

De acordo com a consulta feita pela Lusa na quarta-feira ao processo camarário, o arquiteto da Direção Municipal do Urbanismo assina o "parecer desfavorável" a 02 de junho de 2017, menos de um ano depois de o vereador do Urbanismo Correia Fernandes aprovar o Pedido de Informação Prévia (PIP) e menos de um mês depois de deixar o pelouro devido à rutura da coligação pós-eleitoral entre os socialistas e o independente Rui Moreira.

O técnico, que não volta a pronunciar-se no processo, sustenta que a solução urbanística, depois aprovada com algumas alterações, tinha "princípios urbanísticos distintos do projeto de arquitetura e licença deferida em 2013", durante a presidência do social-democrata Rui Rio, e que estava em "desconformidade" com os PIP aprovados, prejudicando a aplicação do artigo do Plano Diretor Municipal (PDM) que determina a impossibilidade de revogar direitos adquiridos.

De acordo com a "Apreciação Arquitetónica e Urbanística do Pedido de obras de Construção", o enquadramento da nova proposta "como ato válido constitutivo de direitos nos termos do artigo 3.º [do PDM]" estava "inerentemente prejudicada".

O PIP de dezembro de 2016 de Correia Fernandes aprovou a construção de dois edifícios separados, um dedicado a habitação e outro para hotel.

A "informação técnica" de 02 de junho de 2017 surge depois de, a 04 de maio, a alteração de hotel para habitação ser referida pela primeira vez no processo camarário.

A 04 de maio é formalizada a entrada de uma "Memória Descritiva" na qual se mencionam "alterações ao projeto de arquitetura aprovado que deu origem ao licenciamento de obras".

A informação camarária anterior é de 15 de dezembro de 2016 e refere a pretensão de "aferir da viabilidade de obras de construção de um edifício destinado a serviços (estabelecimento hoteleiro)", aprovada pelo PIP de Correia Fernandes.

Já a informação dos serviços municipais posterior à alteração de hotel para habitação tem a data de 18 de maio de 2017, dez dias após Correia Fernandes deixar o cargo de vereador do Urbanismo e de o mesmo ser assumido pelo independente Rui Loza.

De acordo com o processo camarário, o projeto de arquitetura seria aprovado por Loza a 28 de setembro de 2017, já no fim do primeiro mandato de Moreira (o autarca foi reeleito para um segundo mandato a 01 de outubro, obtendo maioria absoluta no executivo camarário).

Num resumo divulgado na Internet há uma semana, a autarquia indica que o projeto de arquitetura foi aprovado a 05 de junho de 2017, por Rui Loza.

A Câmara acrescentou, na ocasião, que o "pedido de licenciamento" para a primeira fase da obra "foi deferido" a 16 de novembro pelo atual vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, eleito pela lista do independente a 01 de outubro de 2017.

De acordo com o município, a 15 de dezembro daquele ano "foi deferido o pedido de emissão do alvará de obras da primeira fase" e, a 07 de fevereiro, "emitido o alvará de obras".

A Câmara do Porto informou a 16 de agosto que "o reconhecimento do direito construtivo" da obra na escarpa da Arrábida "foi dado pelos PIP que câmaras presididas por PS e PSD aprovaram".

A autarquia dizia que "sempre no tempo da presidência de Rui Rio" foram aprovados "vários PIP" e emitida "licença de obra, situação que dava direitos construtivos imediatos ao promotor e que assim foi encontrada pelo executivo de Rui Moreira, em outubro de 2013, quando assumiu a presidência".

Num artigo de opinião de 12 de agosto, Moreira sustentou que foi Correia Fernandes quem "aprovou o último PIP, com a configuração e dimensão do que está a ser construído" a jusante da ponte da Arrábida.

Em declarações à Lusa, Correia Fernandes frisou que o PIP por si aprovado dizia respeito a um prédio para hotel e a outro para habitação, pelo que a responsabilidade do que está em construção (dois edifícios de habitação) "decorre" de autorizações dos seus sucessores.

"Tudo o que se diga em contrário é mentira e não vou admitir que a mesma continue a ser repetida impunemente", frisou Manuel Correia Fernandes, levando a Câmara a anunciar a intenção de apresentar contra o arquiteto uma queixa-crime por "difamação".