Técnicos auxiliares de diagnóstico em greve

Foto: Rachel Mestre Mesquita - RTP

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos, que espera que o Governo faça cumprir a lei de forma igual em todo o país.



Os trabalhadores exigem a instituição do cartão de refeição, na Administração Pública, a aplicação do subsídio de risco e a reposição dos pontos retirados para efeitos de progressão na carreira.