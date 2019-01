Partilhar o artigo Técnicos de disgnóstico "indignados" com diploma do Governo querem intervenção do PR Imprimir o artigo Técnicos de disgnóstico "indignados" com diploma do Governo querem intervenção do PR Enviar por email o artigo Técnicos de disgnóstico "indignados" com diploma do Governo querem intervenção do PR Aumentar a fonte do artigo Técnicos de disgnóstico "indignados" com diploma do Governo querem intervenção do PR Diminuir a fonte do artigo Técnicos de disgnóstico "indignados" com diploma do Governo querem intervenção do PR Ouvir o artigo Técnicos de disgnóstico "indignados" com diploma do Governo querem intervenção do PR

Tópicos:

Superiores Diagnóstico,