Foto: Nuno Patrício - RTP

É uma greve às horas extraordinárias, por tempo de indeterminado. Os técnicos do INEM exigem a revisão da carreira e a subida dos salários. O presidente do sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar – Rui Lázaro, lamenta a ausência de respostas do governo e é esse abandono que empurra os profissionais do INEM para a greve.