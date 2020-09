Técnicos de espetáculos levam protesto ao Porto

Foto: José Coelho - Lusa

Foi um protesto silencioso. Cerca de mil técnicos de espetáculos estiveram ontem à noite no centro do Porto, a alertar para o forte impacto da crise, no cancelamento de eventos. Estes profissionais falam em agonia no sector, com cinco mil postos de trabalho em risco e perdas de faturação a rondar os 90%.