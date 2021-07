Técnicos de manutenção encontram mais droga no avião que transportou João Loureiro

Foram encontrados mais 90 quilos de droga no avião que já em fevereiro tinha sido intercetado no Brasil com 585 quilos de cocaína. O jato privado em que viajou João Loureiro regressou a Portugal no dia 10 de junho e encontrava-se agora em manutenção no hangar da Omni, em Cascais.