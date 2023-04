Técnicos do INEM em greve ao trabalho extraordinário

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) admite que a greve pode "causar um grande transtorno" dado que grande parte do INEM é feito com recurso a horas extraordinárias.A paralisação vai decorrer por tempo indeterminado e, tendo em conta que é apenas às horas extraordinárias, não há lugar a serviços mínimos, mas os técnicos garantirão a operacionalidade dos meios do INEM em caso de catástrofe ou numa situação excecional, assegurou Rui Lázaro, do STEPH.Estes profissionais do INEM pretendem a revisão da carreira, de acordo com o compromisso do Ministério da Saúde assumido no final de 2022 e que levou ao levantamento da greve que decorreu na altura.