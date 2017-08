Técnicos vão fazer vistoria a edifício de Salvaterra de Magos afetado por incêndio

Lusa 07 Ago, 2017, 09:22 | País

No domingo, um incêndio que deflagrou cerca das 16:00 num armazém de apoio a uma loja em Salvaterra de Magos, distrito de Santarém, situada num prédio de habitação, obrigou à evacuação de 12 apartamentos e à retirada de 28 inquilinos,

"Hoje pelas 09:30 vai ser feita uma vistoria com técnicos da câmara e da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Julgo que vamos também ter de chamar técnicos especializados para verificar a estruturas e as condutas de ventilação", adiantou.

Segundo Hélder Esmério, nos apartamentos do primeiro andar são visíveis algumas fissuras, mas deverão existir mais danos dentro das paredes, ao nível da tubagem e da ventilação.

"Os apartamentos do primeiro andar que estavam mais próximos de onde se presume tenha havido uma maior temperatura proveniente do piso de baixo, tinham nas paredes uma ou outra fissura resultante da alta temperatura a que esteve sujeito", disse.

Hélder Esmério indicou que o incêndio ficou extinto ao início da madrugada, altura em que as pessoas puderam ir aos apartamentos buscar algumas coisas que precisavam com mais urgência.

"Todas as pessoas arranjaram alojamento por conta própria. (...) Vão poder apenas voltar às casas para retirar algumas coisas, mas regressar mesmo ainda vai demorar algum tempo, devido às vistorias, disse, salientando que ninguém ficou ferido.

"Primeiro temos de apurar os danos, fazer vistorias a todas as ventilações, condutas de saída de ar ao nível da loja que ardeu, tubagens das paredes, a parte elétricas, aos esgotos. Provavelmente o condomínio vai chamar os projetistas a ir ao local", disse.

O autarca disse ainda que o interior da loja ardeu na totalidade, acrescentando que depois do fogo ter sido extinto e depois de abertas as portas corta-fogo da garagem, foi possível verificar que as viaturas no interior não tinham sofreram quaisquer danos.

Quanto às causas do acidente, Hélder Esmério disse que o caso já foi entregue à Polícia Judiciária.

O incêndio foi extinto às 00:06 de hoje, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. No local, estiveram 98 operacionais, com o apoio de 35 viaturas.