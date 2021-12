Telemedicina atenua constrangimentos da pandemia e pode ter impacto revolucionário

Já sabemos que os constrangimentos da pandemia afastaram milhares de doentes dos cuidados de saúde. Mas houve serviços que atenuaram essas distâncias e riscos graças aos projetos de Telemedicina que já tinham no terreno. Do seguimento de doentes cardíacos, pulmonares a TeleVias Verdes de AVC, há vidas, sequelas e recursos poupados com um impacto que pode ser revolucionário.