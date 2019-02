Partilhar o artigo Telemóveis vão sempre existir nas prisões, alega Sindicato do Corpo da Guarda Prisional Imprimir o artigo Telemóveis vão sempre existir nas prisões, alega Sindicato do Corpo da Guarda Prisional Enviar por email o artigo Telemóveis vão sempre existir nas prisões, alega Sindicato do Corpo da Guarda Prisional Aumentar a fonte do artigo Telemóveis vão sempre existir nas prisões, alega Sindicato do Corpo da Guarda Prisional Diminuir a fonte do artigo Telemóveis vão sempre existir nas prisões, alega Sindicato do Corpo da Guarda Prisional Ouvir o artigo Telemóveis vão sempre existir nas prisões, alega Sindicato do Corpo da Guarda Prisional