Teletrabalho. Patrões e sindicatos com opiniões divergentes

Foto: EPA

O teletrabalho está na ordem do dia. A Confederação Empresarial de Portugal recusa um novo enquadramento laboral. A UGT reclama por mudanças para enquadrar o teletrabalho depois da pandemia. Para a CGTP, o teletrabalho deve ser temporário e as empresas devem dar uma ajuda de custo fixo.