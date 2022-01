Teletrabalho vai ser obrigatório durante a próxima semana

O teletrabalho é obrigatório na próxima semana de contenção, para evitar contágios de covid-19. Com o início do ano vão entrar em vigor as novas regras do teletrabalho, as empresas devem pagar um eventual acréscimo de custos para o trabalhador e não podem contactar os funcionários nos períodos de descanso.