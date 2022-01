"Temos de manter o alerta", vinca pneumologista Raquel Duarte

Entrevistada no Jornal da Tarde, a médica Raquel Duarte, entre os peritos ouvidos na sede do Infarmed, lembrou que "a pandemia não acabou". Mas apontou a baixa proporção de doentes graves, face ao mesmo período do ano passado, para sustentar que este é um quadro que permite retomar atividades, "mantendo-se o alerta".