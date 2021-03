"Temos de ter a capacidade suficiente para manter o equilíbrio", diz Marta Temido

Marta Temido quis prestar homenagem aos profissionais de saúde, mas também de outras áreas, que permitiram que pudesse continuar a vida, apesar de a “existência coletiva ter sido posta à prova nos últimos meses”.



A ministra admite que “há marcas que não vão sair” na forma como nos relacionamos, um “mundo diferente”, mas argumenta que passado um ano há esperança com a vacinação, dizendo que há mais pessoas vacinadas do que as que já foram infetadas com covid-19.



Recorda ainda todas as mudanças operadas para responder a um ano “muito difícil de pandemia”, seja no SNS, seja no sistema de saúde como um todo.