Temperatura mínima desce entre 6 e 10 graus no sábado

Lusa15 Dez, 2017, 12:53 / atualizado em 15 Dez, 2017, 12:54 | País

"No fim de semana vamos ter tempo frio e seco. Hoje será o último dia, num período de nove dias, com ocorrência de alguma precipitação. Amanhã [sábado] vamos ter uma descida acentuada dos valores da temperatura mínima entre 6 a 10 graus. A máxima também desce um bocadinho", disse a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta descida está associada à substituição da massa de ar mais quente e húmida, que gerou a precipitação dos últimos dias, por uma mais fria.

"Contudo, na região norte hoje já se começa a sentir a entrada de uma massa de ar mais fria polar vinda de norte, associada a uma situação de pós-frontal. Amanhã será mais nítida sobretudo no continente", explicou.

Segundo a meteorologista do IPMA, no fim de semana o céu vai estar pouco nublado ou limpo, vento do quadrante leste e não está prevista queda de neve.

"Domingo haverá uma nova descida da temperatura mínima, mas da ordem dos 2/3 graus. Vamos ter também a formação de geada nas regiões do interior, que pode chegar a vários locais junto ao litoral.

Assim, destacou Maria João Frada, no fim de semana, as temperaturas mínimas vão situar-se nas regiões do interior Norte e Centro entre os -1 e os -5, podendo descer mais em alguns locais.

"No litoral, as mínimas vão situar-se entre os 2 e os 4/5 graus e na costa Sul do Algarve entre 6 e os 8 graus. As máximas não deverão ultrapassar os 15/16 graus na costa Sul do Algarve e no interior Norte e Centro não ultrapassam os 6 a 8 graus", disse.