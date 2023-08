Na terça-feira, metade do país ultrapassou os 40 graus de temperatura. Duas localidades ficaram mesmo acima dos 45.

Alvega, em Abrantes, no distrito de Santarém, e Pinhão, no concelho de Alijó, distrito de Vila Real, registaram 45,6 graus Celsius. Devido ao calor, sete distritos do território continental mantêm-se esta quarta-feira sob aviso vermelho.