Temperaturas continuam a subir e Presidente tranquiliza

Foto de Paulo Cunha/Lusa

Na última sexta-feira em duas estações foram registadas temperaturas acima dos 45 graus: Alcácer do Sal (45,9) e Reguengos (45,5).



O Presidente da República aproveita para deixar alguns conselhos aos portugueses e elogia o trabalho de prevenção contra os incêndios que tem sido feito.



É uma situação muito grave esta de calor extremo, diz o chefe de Estado, que deixa palavras de reconhecimento pelo trabalho que está a ser feito no setor da prevenção.



Apesar do calor a Volta a Portugal em bicicleta regressa hoje à estrada. A etapa de hoje desenrola-se entre Sertã e Oliveira do Hospital, passando por alguns dos locais mais afetados pelos incêndios do ano passado.



Por causa da onda de calor a Proteção Civil estendeu o estado de alerta especial relativo aos meios de combate a incêndio aos distritos do Porto, Leiria, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Coimbra.



Do dispositivo de combate a fogos florestais fazem parte este ano 56 meios aéreos (incluindo um na Madeira) e cerca de 11 mil operacionais,