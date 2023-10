Nos próximos dias, as temperaturas vão manter-se acima dos 30 graus em mais de metade do país. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prolongou os avisos por causa do calor.

Quatro distritos de Portugal Continental continuam com aviso amarelo até segunda-feira: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém vão registar as temperaturas mais elevadas.



No Arquipélago da Madeira, que tem tido dias de calor intenso, o aviso laranja permanece até às 23h00, mas na segunda-feira desce para amarelo.



Segundo as previsões, só a partir do meio da próxima semana é que as temperaturas vão começar a descer.