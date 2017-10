Temperaturas devem ultrapassar os 30ºC até sábado e baixam a partir de domingo

Lusa04 Out, 2017, 16:30 / atualizado em 04 Out, 2017, 16:38 | País

Em comunicado, o IPMA referiu que, até às 20:03 de sábado, prevê-se continuação de tempo quente e céu em geral limpo, com a temperatura máxima do ar a subir na sexta-feira e no sábado no litoral das regiões Norte e Centro, com valores a variar entre os 28ºC e os 32°C.



Na zona de Lisboa e Vale do Tejo, no interior da região Centro e no interior do Alentejo as temperaturas devem variar entre os 30ºC e os 36ºC.



A partir de domingo prevê-se uma descida gradual da temperatura máxima, sublinha o IPMA, realçando que "o presente episódio corresponde a uma situação de tempo quente, com temperatura máxima acima dos valores médios para a época do ano em alguns distritos".



O instituto adiantou ainda que as temperaturas elevadas se devem "a uma massa de ar quente e seco, transportada do interior da Península Ibérica, na circulação de um anticiclone localizado a sudoeste das Ilhas Britânicas".