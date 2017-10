Temperaturas e vento agravam "significativamente" risco de fogos

Lusa25 Out, 2017, 17:21 / atualizado em 25 Out, 2017, 17:24 | País

O alerta foi dado hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) num comunicado, onde adianta que, além do aumento das temperaturas e da intensificação do vento, vão registar-se também valores baixos de humidade no ar.

"Fim de outubro quente e muito seco. Os valores de temperatura estão muito acima dos valores normais para a época, prevendo-se ainda uma pequena subida na quinta e sexta-feira, esperando-se valores de temperatura máxima acima de 30ºC (graus) em grande parte do território", lê-se no comunicado do IPMA.

O Instituto sublinha que, associado a estes valores "muito elevados da temperatura prevê-se, a partir do dia 27, sexta-feira, intensificação do vento, predominando do quadrante leste, e valores muito baixos da humidade relativa do ar, abaixo de 20% na generalidade do território" continental.

"Estas condições meteorológicas, a par de uma situação de seca extrema ou severa e valores extremos de secura dos combustíveis florestais irão agravar significativamente o risco de propagação de incêndios florestais, prevendo-se um número elevado de concelhos nas classes de risco de incêndio elevado a máximo", acrescenta o comunicado.

Esta situação meteorológica explica-se pela persistência de um anticiclone sobre o centro e sul do continente europeu e não deverá ter alterações significativas, pelo menos, por mais uma semana, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.