Temperaturas elevadas. Seis concelhos em risco máximo de incêndio

RTP14 Mai, 2019, 09:15 | País

Com risco muito elevado, diz o IPMA, estão os concelhos de Portimão, Monchique, Silves e Castro Marim, também no distrito de Faro, e Almodóvar, Mértola e Odemira, em Beja.







O IPMA coloca estes avisos tendo em conta a temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Tempo para hoje



O IPMA prevê para hoje em Portugal continental céu geralmente limpo e vento fraco a moderado do quadrante leste e soprando moderado a forte nas terras altas até meio da manhã.





C/ Lusa



Já em risco elevado de incêndio estão mais de 30 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Braga, Vila Real e Bragança.A previsão aponta ainda para uma pequena descida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e na região Sul.As temperaturas máximas mais elevadas hoje no continente estão previstas para os distritos de Beja, Setúbal e Santarém com 34 graus Celsius, Évora com 33, Castelo Branco e Braga com 32, Aveiro, Coimbra Leiria e Lisboa com 31, Bragança e Portalegre com 30.