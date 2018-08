Esta quinta-feira o calor foi intenso e, em alguns locais, registaram-se máximos históricos nacionais.



Alvega, no concelho de Abrantes, foi a localidade mais quente, com 45,2 graus. Várias cidades estiveram acima dos 40 graus, como Santarém, que chegou aos 44,1.



No sábado, a confirmarem-se as previsões, as temperaturas serão ainda mais elevadas.