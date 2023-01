Temperaturas em queda. Proteção Civil deixa avisos à população

Prevê-se precipitação persistente, por vezes forte, no Minho e Douro Litoral na segunda-feira, bem como a queda de neve em cotas acima dos 600 a 800 metros a partir de terça-feira.



Fruto da descida acentuada das temperaturas, as autoridades alertam para a formação de gelo e geada em especial no interior a partir do dia 17.



O vento forte irá acentuar o desconforto térmico e prevê-se igualmente um aumento gradual da agitação marítima durante toda a semana.