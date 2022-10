Temperaturas mantêm-se altas até sábado

As previsões apontam para que até sábado as temperaturas ultrapassem a barreira dos 34 graus, principalmente na região alentejana, como explica a meteorologista Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar e Atmosfera.







Além do calor e do risco de incêndio, a meteorologista Patrícia Marques avisa também para a presença de poeiras vindas do norte de África, que devem começar a desaparecer do ar ainda durante esta terça-feira.

Calor que obriga a mais um alerta para o aumento do risco de incêndio.