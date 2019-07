Temperaturas máximas sobem nos próximos dias

RTP08 Jul, 2019, 11:58 | País

Os dias mais quentes serão quinta e sexta-feira, com os termómetros a ultrapassarem os 30 graus. | Gleb Garanich - Reuters

As previsões para esta segunda-feira são de períodos de céu muito nublado e com possibilidade de precipitação e trovoada nas regiões Norte e Centro. Os distritos de Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu estarão sobre aviso amarelo devido à trovoada e precipitação forte.





Prevê-se, no entanto, uma subida gradual dos termómetros a partir de terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta uma subida entre 10 e 13 graus das temperaturas máximas em praticamente todo o território.





Margarida Gonçalves, meteorologista do IPMA, adianta que. Os valores máximos serão atingidos nas regiões do interior, aproximando-se dosRelativamente às temperaturas mínimas, Ricardo Tavares, especialista do IPMA, adiantou à agência Lusa que a subida deverá ser entre 2 a 3 graus nos próximos dias.