Temperaturas nos 40 graus este fim de semana

RTP 04 Ago, 2017, 08:51 / atualizado em 04 Ago, 2017, 08:55 | País

Com as temperaturas a atingirem, em particular em alguns distritos do interior, os 40 graus, a DGS recomenda a população a adotar as habituais medidas de prevenção: beber mais água, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e procurar "ambientes frescos e arejados ou climatizados".



Deve ainda ser evitada a exposição direta ao Sol entre as 11h e as 17h, reforçar a proteção da pele com um protetor solar com fator igual ou superior a 30, usar roupa "solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo", utilizar chapéu e óculos de sol e evitar atividades que exijam grandes esforços físicos.



Alertas habituais para este tipo de situação, com especial atenção para as crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.



Por causa das elevadas temperaturas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo - terceiro mais grave numa escala de quatro - os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

Risco de incêndio aumenta por causa do calor

O IPMA colocou ainda mais de trinta concelhos de sete distritos de Portugal continental - Faro, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança, Leiria e Santarém - em risco máximo de incêndio.



Há ainda vários concelhos em risco elevado e muito elevado de incêndio.